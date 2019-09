Börse: Dow und Nasdaq profitieren von politischer Entspannung

Trotzdem kam der Dow Jones am Ende 0,2 Prozent voran. Der Nasdaq-Index verbucht rund ein halbes Prozent Plus. Gefragt waren vor allem konjunkturabhängige Werte; so legten Chip-Hersteller wie Intel oder AMD um ein halbes bzw. um 1,5 Prozent zu.

EZB-Entscheidungen treffen auf geteiltes Echo

Hierzulande wusste man heute nicht so recht, wie man auf die geldpolitischen Maßnahmen der EZB reagieren sollte. Am Ende gewann der DAX dann aber 0,4 Prozent. Weit oben in der DAX-Rangliste die Autobauer. Ob die Gewinne mit dem Beginn der Automesse IAA zu tun hatten oder mit der Rücktrittsankündigung von VDA-Präsident Mattes – schwer zu sagen. Noch zum Euro: der steigt zu US-Börsenschluss auf 1,10 60 Dollar.