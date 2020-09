Börse: Dow legt zu, Dax gibt nach

Die Anleger in den USA setzten darauf, dass sich die Wirtschaft dort schneller erholen wird als angenommen. Immerhin ist der Einbruch im Frühjahr nicht ganz so heftig ausgefallen wie bisher berechnet. Und vom US-Arbeitsmarkt gibt es hoffnungsvolle Signale. So kamen Dow Jones und Nasdaq jeweils rund 1 Prozent voran.

Continental: drastischer Stellenabbau in Regensburg

Der Deutsche Aktienindex blieb am Schluss ein halbes Prozent im Minus stehen bei 12.761 Punkten. Beim Autozulieferer Continental ist der schärfere Sparkurs nun beschlossene Sache. In Aachen und in der Nähe von Frankfurt werden Werke ganz geschlossen, in Regensburg werden mehr als 2.000 und damit rund ein Drittel der Beschäftigten von den Maßnahmen betroffen sein. Die Aktien von Continental kamen leicht voran. Der Euro steht am Abend bei 1,1725 Dollar.