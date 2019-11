Börse: Dow kann neuen Rekord nicht halten

Unternehmen aus dem Einzelhandel hatten sich skeptisch zu den weiteren Geschäftsaussichten geäußert – so die Baumarktkette Home Depot. Die Aktien von Home Depot knickten um 5,5 Prozent ein. Das drückte insgesamt etwas auf die Stimmung. Der Dow Jones gab knapp ein halbes Prozent nach. Der Nasdaq dagegen konnte mit einem kleinen Plus ein neues Allzeithoch mit in den Feierabend nehmen.

DAX am Schluss ohne Schwung

Die Entwicklung an der Wall Street ließ bereits die Anleger in Deutschland vorsichtig werden. Hatte der DAX noch gegen Mittag ein neues Jahreshoch markiert, blieb er zum Schluss nur 0,1 Prozent höher stehen bei 13.221 Punkten.

Schlichtung bei Lufthansa rückt näher

Im Tarifkonflikt bei der Lufthansa wird die Kabinengewerkschaft UFO auf Streiks vorerst verzichten – und das auch bei den Tochtergesellschaften der deutschen Fluglinie. Mit diesem Schritt hat die Gewerkschaft den Weg geebnet für eine Schlichtung. Die Aktien der Lufthansa kamen 1,5 Prozent voran. Der Euro steht am Abend bei 1,1075 Dollar.