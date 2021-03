Börse: Dow Jones tritt auf der Stelle

Der Plan des neuen US-Präsidenten Joe Biden sieht unter anderem vor, 20.000 Meilen Straßen, 10.000 kleinere Brücken sowie den öffentlichen Personenverkehr zu modernisieren, wie das Weiße Haus mitteilte. Auch der Ausbau der Elektromobilität sei Teil des Plans. Daneben soll es auch um den Breitbandausbau und die Sanierung des Wasserversorgungssystems gehen.

Programm kommt unterschiedlich an

Die Anleger an der Wall Street liessen sich davon nicht groß beeindrucken. Manch einer befürchtet eine Überhitzung der Wirtschaft, höhere Preise und Renditen. Der Dow Jones schloss am Abend ganz leicht mit 0,1 Prozent im Minus. Technologiewerte dagegen waren gefragt. Der Nasdaq kam um 1,6 Prozent voran. An den deutschen Börsen verteidigte der DAX sein Rekordniveau und schloss unverändert bei 15.008. Der Euro steht bei 1,17 29 Dollar.