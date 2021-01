Börse: Dow Jones schließt kaum verändert

Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den Vereinigten Staaten gingen die Anleger heute etwas vorsichtiger an den Aktienmarkt heran. Joe Biden müsse jetzt erst einmal liefern, hieß es. So muss er für seine Hilfsmaßnahmen nicht nur mit Widerstand beim den Republikanern, sondern auch bei den eigenen Demokraten rechnen. Schauen wir an die deutschen Märkte.

Corona-Lage bremst Lufthansa und Co

Dort waren vor allem die mit der Luftfahrtbranche verbundenen Aktien unter Druck. Im M-DAX gaben Lufthansa und Airbus 1 bzw. 3 Prozent nach. Im DAX war der Triebswerksbauer MTU das Schlusslicht mit fast 5 Prozent Minus. Nach Handelsschluss kamen Geschäfts-Zahlen von Siemens, ProSiebenSat1 und Salzgitter, die größtenteils überraschend gut ausfielen. Noch zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei 1,21 65 Dollar.