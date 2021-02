08.02.2021, 23:41 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Dow Jones schließt fast ein Prozent höher

Rekorde wohin man an den Börsen auch schaut. An der Wall Street konnten Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 neue Bestmarken erreichen. Herausgekommen ist beim Dow ein Plus von 0,8 Prozent. Dem DAX ging dagegen die Luft aus.