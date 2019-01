Börse: Dow Jones schließt 2,8 Prozent tiefer

Schwache US-Wirtschaftsdaten und die gekürzte Umsatzprognose von Apple haben an den Börsen die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft verstärkt. In den USA büßte der Dow Jones gestern Abend 2,8 Prozent ein, der Nikkei in Tokio folgte heute Früh mit einem Abschlag von 2,3 Prozent.

Zumindest Anleger in China sind zuversichtlich

Zumindest aber an den Börsen in Hongkong und in Shanghai überwiegt die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA. Chinas Handelministerium teilte mit, eine US-Delegation unter der Führung des stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish werde am 7. und 8. Januar zu positiven und konstruktiven Diskussionen in Peking erwartet. Der Hang Seng Index in Hongkong ist jetzt mit 1,5 Prozent im Plus, der Leitindex in Shanghai kommt um 1,6 Prozent voran. Der Euro steht bei 1,1390 Dollar.