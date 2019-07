vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Dow Jones mit kleinem Plus

Der lebhafte Wochenauftakt ist an den Börsen schon wieder Geschichte. Der DAX schleppte sich wenig verändert durch den Tag, und auch an der Wall Street ging es lange zäh dahin. Erst im späten Handel kam etwas Schwung in die New Yorker Börsen.