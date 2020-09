Börse: Dow Jones dreht ins Plus

Gefragt waren Werte, von denen man ausgeht, dass sie von der Pandemie profitieren. So stiegen allen voran die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero im DAX um 4,5 Prozent. Interessant dürfte der weitere Verlauf der Osram Aktien werden, wenn der Handel wieder aufgenommen wird.

AMS erhöht Abfindungsangebot für Osram

Der Mehrheitsaktionär des Münchner Lichtspezialisten, der österreichische Sensor-Hersteller AMS, bietet den verbliebenen Aktionären nun eine Abfindung von 44,65 Euro je Aktie. Das ist deutlich mehr als die 41 Euro, mit denen AMS sich bisher 71 Prozent an Osram gesichert hat und es liegt über dem letzten Schlusskurs, der bei 43,4 Euro lag. Die Vorgaben von der Wall Street sind gar nicht mal so schlecht. Am Abend drehte der Dow Jones nach Börsenschluss in Europa ins Plus und schloss 0,5 Prozent höher. Der Nasdaq Index kam gar um 1,7 Prozent voran und an den Devisenmärkten steht der Euro bei 1,17 10 Dollar.