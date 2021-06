22.06.2021, 22:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Donuts für Milliarden

Die Reimanns treten kaum in der Öffentlichkeit auf, gehören aber zu den reichsten Familien Deutschlands. Jetzt will ihre Familienholding die Beteiligung an einem Donut-Bäcker in den USA versilbern.