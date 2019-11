Börse: Deutsche Börsen im Plus

Zum Ausklang der Woche präsentieren sich die deutschen Börsen freundlich. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 12.915 Punkte. Händler begründeten das Plus unter anderem mit überraschend guten Konjunkturdaten aus China. Die von einem Wirtschaftsmagazin gemessene Stimmung bei den kleineren und mittleren Unternehmen Chinas hat sich im Oktober überraschend verbessert. Experten mahnten allerdings zur Vorsicht. So sollten die Anleger in ihrer Euphorie nicht übersehen, dass der gestern veröffentlichte offizielle Einkaufsmanagerindex in die andere Richtung zeigte, nämlich nach unten, gaben Analysten zu bedenken.

DAX mit großem Jahresgewinn

Für die gesamte Woche zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt ein kleines Plus ab. Und seit dem Jahresbeginn steht aktuell für den DAX ein massives Plus von rund 22 Prozent zu Buche. Mit Spannung warten die Börsen nun auf den monatlichen Bericht vom US-Arbeitsmarkt, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Und der Euro notiert bei 1,1150 Dollar.