Börse: DAX zur Wochenmitte deutlich schwächer

Zur Wochenmitte überwogen an den deutschen Börsen die Verluste. Der DAX gab um mehr als 1 Prozent nach auf 15.456 Punkte. Händler begründeten das Minus unter anderem mit enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA. So verfehlte der neueste Einkaufs-Manager-Index ebenso die Erwartungen wie die aktuellen Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt. Da half es auch wenig, dass der europäische Einkaufs-Manager-Index sehr robust ausfiel. Am Markt hieß es, die Börse habe inzwischen ein so hohes Niveau erreicht, dass Anleger manche Gelegenheit nutzen, um Gewinne mitzunehmen.

Verluste quer durch die Branchen

Größte Verlierer im DAX waren die Aktien von Volkswagen, MTU, Münchener Rück und Covestro, die sich jeweils um mehr als 2 Prozent verbilligten. Damit zogen sich die Verluste quer durch die unterschiedlichsten Branchen. An der Wall Street tritt der Dow Jones auf der Stelle. Der Euro notiert bei 1,1945 Dollar.