Börse: DAX zum Wochenstart mit Gewinnen

An den deutschen Börsen ist die Stimmung zum Auftakt der neuen Woche freundlich. Um die Mittagszeit klettert der DAX um 1,1 Prozent nach oben auf 13.942 Punkte. Händler erklärten den Aufwärtstrend mit schwindenden Zinsängsten. In der vergangenen Woche hatte es noch einen Ausverkauf an den internationalen Anleihe-Märkten gegeben, das hatte die Zinsen nach oben getrieben.

Zinssorgen schwinden

Investoren hatten die Sorge, dass die Inflation wieder merklich anziehen könnte, was Notenbanken dann wohl zu einer strafferen Geldpolitik motivieren könnte. Übers Wochenende gab es dann aber Äußerungen von mehreren internationalen Notenbankern, die sich zu einer anhaltenden Politik des sehr billigen Geldes bekannten. Die Gewinner im DAX ziehen sich quer durch die Branchen. Ganz oben stehen die Papiere von MTU Aero Engines, Deutscher Bank und Deutscher Post, die sich um jeweils mehr als 3 Prozent verteuern. Auf der anderen Seite verbilligen sich Continental um knapp 1 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,2055 Dollar.