Börse: DAX zum Start tiefer erwartet

Die Sorge vor schärferen Corona-Auflagen wird die Anleger wohl weiter beschäftigen. Relevante Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf dem Programm. Außerdem bleiben die US-Börsen heute geschlossen. Aus Asien kommen gemischte Vorgaben. Die Börsen in Shanghai und Hongkong präsentieren sich freundlich, sie gewinnen jeweils rund 0,8 Prozent.

Starke IWF-Prognose für China

Trotz Corona ist die Wirtschaft in China im vergangenen Jahr weiter gewachsen um 2,3 Prozent und für dieses Jahr rechnet man beim Internationalen Währungsfonds, dass die Wirtschaft wieder deutlich zulegen wird um 7,9 Prozent wachsen wird. An der Börse in Tokio wurde heute früh trotzdem Kasse gemacht. Nachdem der Nikkei zuletzt kräftig gestiegen ist, sorgten nun Gewinnmitnahmen für Druck, der Index schloss ein Prozent tiefer und der Euro steht bei 1,20 79 Dollar.