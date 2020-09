Börse: DAX zum Auftakt höher erwartet

Die späten Gewinne des Dow Jones könnten den deutschen Börsen zum Auftakt helfen, zumal auch in Asien die Leitindices zulegen können. So ist der Nikkei in Tokio kurz vor dem Handelsende mit 0,7 Prozent im Plus. Themen gibt es genug, neben dem Börsengang von Siemens-Energy. So will der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche nun doch nicht Aufsichtsratschef des Autobauers werden. Zetsche begründete das in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit der Kritik von Investoren und Medien an seinem Wirken als Daimler-Chef.

Commerzbank-Aktien vorbörslich gesucht

Und dann hat die Commerzbank ja einen neuen Chef gefunden, den Bankmanager Manfred Knof. Der 55-Jährige übernimmt den Chefposten jedoch erst im Januar von Martin Zielke, der vor einigen Monaten seinen Rückzug angekündigt hat. Die Anleger scheinen überzeugt, die Titel jedenfalls sind im vorbörslichen Handel deutlich im Plus. An den Devisenmärkten hält sich der Euro bei 1,16 35 Dollar.