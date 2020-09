Börse: DAX wieder über 13.000

Der DAX ist wie erwartet mit kleinen Punktgewinnen gestartet. Gestern fiel der Index unter die Marke von 13.000. Nun hat er gleich zum Auftakt die Marke wieder überschritten, er steigt nach dem Handelsstart um 0,3 Prozent auf 13.010. Der MDAX dagegen ist leicht im Minus und der TecDAX steigt um 0,4 Prozent.

Wie es weitergeht, hängt sicherlich auch von den derzeitigen Brexitverhandlungen ab. Sorge bereiten Investoren Berichte, denen zufolge der britische Premierminister Boris Johnson den Scheidungsvertrag mit der EU wieder aufschnüren will.

Risiken bleiben

Je mehr Zeit vergehe, desto größer werde das Risiko eines 'No Deal', warnen Marktteilnehmer. Die Vorzeichen waren negativ. In den USA ging der Ausverkauf bei den Technologiewerten gestern Abend unvermindert weiter. Der Nasdaq knickte um mehr als vier Prozent ein, der Dow Jones verlor 2,3 Prozent und auch in Asien wurde heute früh Kasse gemacht, wenn auch nicht so kräftig. Der Euro steht bei 1,17 69 Dollar.