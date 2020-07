Börse: DAX wieder im Aufwind

Rund 10 Minuten nach Handelsstart steigt der DAX um 0,8 Prozent auf 12.800 Punkte. Zuvor hatte der Nikkei-Index in Tokio heute um 1,6 Prozent zugelegt. Positive Testergebnisse bei einem Impfstoff gegen Covid-19 hatten für Kauflaune gesorgt. An der Wall Street machte der Dow Jones gestern 2,1 Prozent gut. Er profitierte von der Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen der US-Notenbank. Gespannt warten die Anleger nun auf die aktuellen Wirtschaftsdaten aus den USA. Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erwarten sie sich vom Konjunkturbericht der US-Notenbank am Abend, dem sogenannten "Beige Book". Der Euro hat etwas angezogen auf 1, 14 05 Dollar.

Zooplus und Morphosys gefragt

Bei den Nebenwerten steht das Papier von Zooplus im Fokus mit einem Plus von fast 6 Prozent. Der Internethändler von Tiernahrung und Tierbedarf hat seine Prognose für das laufende Jahr deutlich nach oben korrigiert. Im TecDAX gehört das Biotech-Papier Morphosys zu den Favoriten mit einem Plus von 3,3 Prozent. Der Lizenzpartner des Unternehmens Janssen hat eine Zulassung von der US-Gesundheitsbehörde FDA für die Anwendung eines Wirkstoffs gegen Psoriasis-Arthritis erhalten. Und die Aussicht auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren schiebt die Aktien von Morphosys an.