15.07.2019, 12:50 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Dax weiter unfreundlich

Es könnten spannende Wochen werden an den Europabörsen, so hat der Dax in diesem Jahr gut 17 Prozent zulegen können. Doch nach diversen Gewinnwarnungen - so wie von BASF und Daimler – sind die Profis vorsichtiger geworden.