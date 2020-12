Börse: DAX vor Feiertagspause im Plus

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich mit Gewinnen auf die Weihnachtspause zu. Die Anleger haben offenbar den Schock vom Wochenende verdaut, als sich die EU nach dem Bekanntwerden einer Coronavirus-Mutation weitgehend von Großbritannien abgeschottet hatte. Nach Einschätzung von Händlern ist die Hoffnung auf den Beginn der Impfkampagne in Deutschland groß. Und dann gibt es noch die Spekulation, dass es in den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen in letzter Minute doch noch eine Einigung geben könnte.

DAX wieder auf Rekordkurs

Um die Mittagszeit klettert der DAX um 0,7 Prozent nach oben auf 13.520 Punkte. An der Spitze der Gewinnerliste steht die Aktie von Daimler mit einem Plus von 2,8 Prozent. Der Konzern bereitet einem Medienbericht zufolge den Börsengang seines Lastwagengeschäfts vor. Bereits Ende 2021 könne Daimler Trucks vom Rest des Autokonzerns abgespalten werden und an die Börse gehen, berichtete das Handelsblatt. Und der Euro notiert bei 1,2190 Dollar.