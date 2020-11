Börse: DAX verzeichnet besten November überhaupt

Auf die Woche gesehen ergibt sich beim deutschen Börsenbarometer ein Gewinn von 1,5 Prozent. Und besonders erfolgreich fällt die Monatsbilanz aus. Im Prinzip ging es den ganzen November über aufwärts und das summiert sich jetzt seit Anfang des Monats auf 15 Prozent – das war der beste November beim DAX überhaupt.

Auch Infineon verzeichnet lange Erfolgsserie

Spitzenreiter waren heute am Ende die Aktien von Infineon mit 3,5 Prozent Kursaufschlag. Auch hier gab es einen Lauf. Die Papiere des Halbleiterkonzerns schafften in den vergangenen zehn Handelstagen ein Plus von rund 10 Prozent. Schauen wir noch kurz an die Wall Street: dort findet heute wegen des Brückentages nach Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt, viele Anleger sind ohnehin zu Hause geblieben. Dazu passt das maue Plus von 0,1 Prozent beim Dow Jones im Moment. Und der Euro: legt zu auf 1,19 55 Dollar.