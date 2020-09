Börse: DAX unverändert vor Notenbanksitzungen

Zum Schluss stand beim DAX ein minimales Minus von 9 Punkten an den Tafeln, 13.194 war der Endstand. Zu Handelsbeginn sah es kurzzeitig gar nicht so schlecht aus. Das Börsenbarometer hatte die Marke von 13.300 Punkten übersprungen und damit den höchsten Stand seit Beginn des weltweiten Corona-Börsencrashs erreicht. Als Belastung erwies sich dann aber die Aktie von Deutsche Wohnen mit fast 4 Prozent Minus. Der Immobilienkonzern will seine Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beenden.

Übernahmegerüchte bei Metro

Etwas besser – als beim DAX – lief es heute beim M-DAX mit fast einem Prozent Plus am Ende. Hier trieben Index-Schwergewichten wie Airbus, Zalando oder Puma an. Außerdem schnellten die Aktien von Metro um fast 8 Prozent nach oben. Angeblich will der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky seine Macht beim deutschen Handelskonzern weiter ausbauen. Noch kurz zum Euro: Der steigt auf Werte knapp unter 1,19 Dollar.