Börse: DAX und Wall Street mit starkem August

In normalen Jahren gilt der August als eher schwacher Börsenmonat. Doch in diesem Jahr gilt auch diese Markt-Weisheit nicht mehr. Der DAX sammelte im Lauf des zu Ende gehenden Monats mehr als 5 Prozent ein, so viel wie noch nie in einem August. Der S&P 500 als breit gefasster US-Index legte sogar um rund 7 Prozent zu. Händler erklärten diese Entwicklung mit dem Verlauf der Corona-Krise. Ab dem März und vor allem im April brachen die Märkte auf dem Höhepunkt der Lockdowns und der Unsicherheit regelrecht ein. Seither hat sich die Wirtschaft wieder merklich erholt, dazu kamen zuletzt hoffnungsvolle Konjunkturprognosen.

DAX mit Tagesverlust

Der DAX erlebte heute einen Tagesverlust von 0,7 Prozent auf 12.945 Punkte, der aber die starke Monatsbilanz nicht mehr trüben konnte. Der Dow Jones fiel um 0,8 Prozent. Die Nasdaq konnte hingegen ihren Höhenflug fortsetzen. Der Nasdaq-Index gewann mehr als 1 Prozent. Der Euro notierte bei 1,1935 Dollar.