Börse: DAX und Dow mit deutlichen Gewinnen

Seit der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine in Minsk hat die EU bereits in mehreren Runden Sanktionen gegen Vertreter und Organisationen des Staates Belarus verhängt. Nun soll es in einer weiteren Stufe die wichtigsten Devisenbringer des Landes treffen, nämlich unter anderem die überwiegend staatlich kontrollierte Kali- und Düngemittel-Industrie. Davon profitierte zum Auftakt der Woche die Aktie eines deutschen Unternehmens aus dieser Branche. Das im MDAX notierte Papier von K+S verteuerte sich um mehr als 5 Prozent.

Freundlicher Wochenstart

Insgesamt präsentierten sich die deutschen Börsen nach einem zunächst verhaltenen Handelsstart sehr freundlich. Der DAX kletterte am Ende um 1 Prozent nach oben auf 15.603 Punkte. Händler begründeten dies unter anderem mit Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie hatte eine weiterhin sehr lockere Geldpolitik angekündigt, was am Aktienmarkt natürlich gut ankam. In New York kletterte der Dow Jones 1,8 Prozent nach oben. Und der Euro notierte bei 1,1920 Dollar.