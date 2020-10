Börse: DAX und Dow mit deutlichen Gewinnen

An den großen Börsen kam es zum Auftakt der Woche zu deutlichen Kursgewinnen. So sorgte die Ankündigung von US-Präsident Trump, er werde das Krankenhaus bald verlassen im späten Handel noch für einen Schub an der Wall Street. Der Dow Jones kletterte um 1,7 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Index legte um 2,3 Prozent zu. Händler begründeten das Plus vor allem mit der Tatsache, dass mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus viel Unsicherheit aus dem Markt verschwinde. Im schlimmsten Fall hätte den USA ja kurz vor den Wahlen ein mögliches Machtvakuum gedroht.

DAX steigt um 1,1 Prozent

Auch an den deutschen Börsen überwogen Gewinne. Der DAX kletterte um 1,1 Prozent nach oben auf 12.828 Punkte. Größter Gewinner war die Bayer-Aktie, die sich um 4 Prozent verteuerte. Händler sprachen von einer sogenannten technischen Erholung. Nach einer Gewinnwarnung war die Bayer-Aktie in der vergangenen Woche ja noch unter die Räder geraten. Und der Euro notierte bei 1,1785 Dollar.