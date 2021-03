Börse: DAX und Dow gehen mit Schwung in den März

Das Versprechen der Notenbanken, den Geldhahn weiterhin weit offenzulassen auch bei einer steigenden Inflationsrate, hat die Anleger beruhigt. Es gab außerdem wieder vermehrt die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie.

Neuer Corona-Impfstoff lässt Aktien von Freizeitfirmen klettern

In den USA ist nun ein weiterer Impfstoff zugelassen worden. Dieser könnte die Wende bringen, glauben manche Investoren, da der Wirkstoff nur einmal gespritzt werden muss. Gefragt waren Aktien von Reisekonzernen und Freizeitfirmen wie Kinobetreibern. Dass nun das 1,9 Billionen Dollar schwere US-Konjunkturpaket auf den Weg gebracht ist, sorgte zusätzlich für gute Stimmung.

DAX wieder über 14.000 Punkten

So kletterte der Dow Jones um 2 Prozent. Der Nasdaq kam sogar 3 Prozent voran. Bereits an den deutschen Aktienmärkten war es deutlich aufwärtsgegangen mit den Aktienkursen. Der DAX landete gut 1,5 Prozent im Plus bei 14.013 Punkten. Der Euro notiert am Abend bei 1,2045 Dollar.