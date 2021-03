Börse: DAX und Co. vor neuen Rekorden

Geht es nach den internationalen Vorgaben, dann stellen die deutschen Börsen die nächsten Rekorde auf. In New York schloss der Dow Jones mit der Bestmarke 32 297 Punkte. Großes Thema wird heute die Inflation sein. Grund: Die EZB berät ihre Geldpolitik. Im vergangenen Jahr lag die Inflationsrate in der Eurozone nur bei 0,3 Prozent. Seit Jahresanfang zieht sie wieder an, weil die Energiepreise steigen. In Deutschland kommt dazu, dass die CO2-Abgabe aufgeschlagen wird und die Mehrwertsteuer wieder erhöht wurde. Vom Inflationsziel der EZB von 2 Prozent ist die Teuerungsrate noch weit weg.

Gute Vorgaben aus Asien

In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,6 Prozent höher. Die chinesischen Börsen melden Kursgewinne von bis zu 2 Prozent. Dem DAX wird inoffiziellen Berechnungen zufolge der Sprung über die Marke 14 600 Punkte zugetraut. Der Euro kostet 1, 19 20 Dollar.