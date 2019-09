Börse: DAX über 12 000 Punkte

Nach mehreren Anläufen hat der DAX den Sprung über die Marke 12 000 geschafft. Er legte 114 auf 12 025 Punkte zu. Analysten begründen das mit einer Entschärfung einiger politischer Krisen. In Hongkong hat die Regierung das umstrittene Auslieferungsgesetz nach China endgültig auf Eis gelegt. Das löste an der Hongkonger Börse eine gewaltige Kursrally aus. In London versucht das Unterhaus einen riskanten No-Deal-Brexit mit allen Mitteln zu verhindern.

Neue Regierung in Rom

In Italien hat sich eine europafreundliche Regierung formiert. Möglicherweise entspannt sich der Haushaltsstreit mit Brüssel. In diesem Umfeld zogen fast alle DAX-Werte an. Topaktie war Wirecard mit plus 4,5 Prozent. Kursgewinne auch in New York. Der Dow Jones klettert um 205 auf 26 324 Punkte. Der Euro kann leicht zulegen auf 1, 10 30 Dollar.