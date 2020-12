Börse: DAX tritt auf der Stelle

US-Präsident Donald Trump hat einer Studie zufolge mit seiner aggressiven Handelspolitik nicht die gewünschten Erfolge erzielt. Weder die Kündigung und Neuverhandlung diverser Abkommen noch die zahlreichen Importzölle hätten Arbeitsplätze in den USA geschaffen oder Handelsdefizite erheblich gesenkt, geht aus der heute veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor.

Trumps Importzölle verpuffen

Lediglich das Handelsdefizit mit China sei im vergangenen Jahr etwas geschrumpft, aber schon in diesem Jahr wieder gestiegen, sagte die Studienleiterin. Im Handel mit Europa und den Nachbar-Staaten Kanada und Mexiko hätten die Maßnahmen so gut wie gar nicht gewirkt.