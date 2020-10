Börse: DAX tritt auf der Stelle

Die Börsianer hoffen nun, dass sich die Republikaner und Demokraten endlich auf ein zusätzliches Hilfspaket in der Corona-Krise einigen. Dennoch fehlen die Anschlusskäufe an den deutschen Aktienmärkten. Nach anfänglichen Gewinnen ist der DAX nun leicht im Minus bei 12.824 Punkten.

Deutsche-Bank-Chef: Fusion möglich

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hält eine Fusion oder den Zukauf eines anderen Geldhauses bald für denkbar, wie er angesichts der diskutierten Übernahmewelle in der Branche sagte. Derzeit konzentriere sich die Deutsche Bank aber noch auf die Umsetzung seines Umbauplans, so Sewing. Die Aktien der Deutschen Bank führen die Gewinnerliste im DAX an und klettern um fast 4 Prozent. Der Euro zeigt sich stabil bei 1,1780 Dollar.