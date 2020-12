Börse: DAX stürzt um fast 4 Prozent ab

Die weitgehende Abriegelung Großbritanniens aus Sorge vor einer neuen, ansteckenderen Coronavirus-Variante hat den Anlegern an den Aktienmärkten den Start in die Weihnachtswoche verhagelt. Das Coronavirus sei zurück an den Börsen, hieß es bei Investoren. Die Corona-Mutation mache noch härtere und noch längere Lockdowns deutlich wahrscheinlicher. Damit habe diese Virus-Variante das Potenzial, den ohnehin schon großen wirtschaftlichen Schaden noch weiter zu vergrößern.

US-Einigung rückt in den Hintergrund

Die mit Spannung erwartete Verabschiedung eines weiteren Hilfspakets in den USA und die erwartete Zulassung eines ersten Impfstoffs in Europa rückten dagegen in den Hintergrund. Um die Mittagszeit rutscht der DAX um 3,5 Prozent ab auf 13.158 Punkte. Größte Verlierer sind die Papiere von Daimler und Fresenius sowie der Deutschen Bank, die sich um jeweils mehr als 5 Prozent verbilligen. Gewinner gibt es keinen einzigen im DAX. Und der Euro notiert bei 1,2155 Dollar.