Börse: DAX steigt um 1,6 Prozent

Eine Jojo-Börse zwischen Hoffen und Bangen. Solche und ähnliche Kommentare sind derzeit von Händlern zu hören. Es geht teilweise rasant Auf und Ab, die Märkte werden von heftigen Stimmungsschwankungen getrieben. Und so folgte auf den gestrigen Kursrutsch heute eine Erholung. Der DAX kletterte um 1,6 Prozent nach oben auf 10.415 Punkte. Ein Faktor für die Erholung war ein neues Konjunkturpaket, das die US-Wirtschaft in der Krise stützen soll.

Infineon auf Berg- und Talfahrt

Größter Gewinner im DAX war die Aktie von Infineon mit einem Plus von 5,7 Prozent. Das Papier des Münchener Halbleiter-Spezialisten ist ein gutes Beispiel für den derzeit sehr launischen Markt. Gestern hatte es nämlich zu den größten Verlierern unter den deutschen Standardwerten gehört. Unter Druck stand die Aktie von Fraport, die sich im MDAX um 3 Prozent verbilligte. Die Passagierzahlen an den deutschen Flughäfen sind nahezu völlig zusammengebrochen. In New York gewinnt der Dow Jones 2 Prozent. Und der Euro notiert bei 1,0825 Dollar.