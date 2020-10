Börse: DAX steigt um 0,6 Prozent

Die deutschen Börsen legten heute erneut zu. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 12.906 Punkte. An der Spitze standen die Aktien der Deutschen Bank, die sich um 5,7 Prozent verteuerten. Konzern-Chef Christian Sewing hatte sich in einem Interview optimistisch zur aktuellen Geschäftsentwicklung geäußert.

Darüber hinaus hält Sewing angesichts der diskutierten Übernahmewelle in der Branche eine Fusion oder den Zukauf eines anderen Geldhauses für denkbar. Und solche Fusions-Spekulationen sorgen ja oft für steigende Kurse.

TUI-Anleger hoffen auf Kuba und Kanaren

Bei den Nebenwerten kamen die Papiere von TUI um mehr als 8 Prozent voran. In der Reisebranche nimmt man wieder Flüge nach Kuba auf. Der karibische Staat wurde von der deutschen Corona-Risikoliste genommen. Darüber hinaus gibt es Spekulationen über eine ähnliche Entscheidung für die Kanaren. Beides sind wichtige Winterziele für die deutschen Touristiker. In New York liegt der Dow Jones 0,3 Prozent im Plus. Und der Euro notiert bei 1,1785 Dollar.