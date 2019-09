Börse: DAX startet vor Ifo-Geschäftsklima leicht im Plus

Analysten erwarten beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer für September eine leichte Entspannung, nachdem der Indikator für die Stimmung in den Unternehmen zuletzt auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen war. Die befragten Firmenchefs dürften dabei wohl vor allem ihre Aussichten etwas günstiger einschätzen, während sich die aktuelle Lage eingetrübt haben wird, prognostizieren Analysten.

Freundlicher Handelsstart an den deutschen Aktienmärkten

Der DAX ist im Vorfeld mit einem kleinen Plus in den Handelstag gestartet. Rund 10 Minuten nach Börsenbeginn gewinnt er 0,2 Prozent auf 12.367 Punkte. Auch der MDAX hat 0,2 Prozent zugelegt, der TecDAX ein knappes halbes Prozent. Hier ist das Papier von Evotec größter Gewinner mit 3,6 Prozent Plus. Das Biotechunternehmen hat eine Forschungskooperation mit dem japanischen Pharmakonzern Takeda vereinbart. Der Euro notiert mit 1, 09 95 Dollar.