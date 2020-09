Börse: DAX startet mit Verlusten

Die deutschen Börsen sind mit Verlusten in den Handel gestartet. Nach wenigen Minuten gibt der DAX um 0,5 Prozent nach auf 12.755 Punkte. Händler erklärten das Minus unter anderem mit schwachen Vorgaben von den Märkten in Übersee. So hatte der Dow Jones in der Nacht um 0,5 Prozent nachgegeben, am Morgen fiel dann der Nikkei-Index an der Börse von Tokio um 1,5 Prozent. Negativ aufgenommen wurde auch das TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und seinem Herausforderer Biden. Wer sich greifbare Hinweise auf Wirtschafts- und Finanzpolitik erhofft hatte, der wurde durch eine ruppige verbale Schlammschlacht eines Besseren belehrt.

Covestro unter Druck

Bei den Einzelwerten im DAX stehen Covestro mit einem Abschlag von mehr als 5 Prozent an der Spitze der Verliererliste. Das Chemieunternehmen aus Leverkusen will sich durch einen milliardenschweren Zukauf verstärken und plant deswegen eine Kapital-Erhöhung. Und der Euro notiert bei 1,1735 Dollar.