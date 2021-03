Börse: DAX startet mit über 14.000 Punkten in den März

Der Optimismus ist zurück an den Aktienmärkten. In den vergangenen Tagen hatten sich die Anleger Sorgen gemacht über die ansteigende Inflation. Denn damit könnten steigende Leitzinsen verbunden sein.

Notenbanken versprechen weiter billiges Geld

Doch aus den Notenbanken wichtiger Länder hieß es nun, dass sie weiterhin fleißig Anleihen kaufen und die Leitzinsen niedrig lassen wollen. In den USA wurde außerdem ein weiterer Corona-Impfstoff zugelassen. Das hat die Investoren bei den Aktien wieder zugreifen lassen. Der DAX ist gut 1,5 Prozent höher aus dem Handel gegangen bei 14.013 Zählern.

Aktien von MTU und Bayer besonders gefragt

Quer durch die Bank konnten die Titel zulegen. Im DAX führten die Anteile von MTU die Gewinnerliste an mit einem Zuwachs von 6 Prozent. Bayer kamen 4,5 Prozent voran, Deutsche Post 3,5 Prozent. Auch an den Aktienmärkten in New York geht es kräftig aufwärts. Dow Jones und Nasdaq klettern jeweils um mehr als 2 Prozent. Wenig verändert ist der Euro bei 1,2055 Dollar.