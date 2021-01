Börse: DAX startet mit Punktgewinnen

Nachdem der Index bereits gestern leicht um 0,4 Prozent zulegen konnte, geht es heute zum Auftakt um 0,3 Prozent nach oben auf 13.904 Punkte. Dabei fürchten sich Investoren vor einer Verlängerung und möglicherweise Verschärfung der Corona-Pandemie-Einschränkungen. Für Unterstützung sorgt die Börse in Tokio. Der Nikkei stieg heute früh um 1,4 Prozent.

US-Berichtssaison läuft weiter

Die Wall Street blieb dagegen gestern feiertagsbedingt geschlossen. Nach dem verlängerten Wochenende geht in den USA die Bilanzsaison weiter. Unter anderem geben die Banken Bank of America und Goldman Sachs sowie die Online-Videothek Netflix Einblicke in ihre Bilanzen. Zudem warten die Investoren auf die Anhörung der designierten US-Finanzministerin Janet Yellen vor dem US-Kongress. Der Euro zieht im Vorfeld an auf 1,21 16 Dollar.