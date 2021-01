Börse: DAX startet mit neuem Rekord ins Jahr 2021

Weltweite Impfkampagnen dürften den Weg zu einer neuen Normalität ebnen, sagte etwa ein Marktanalyst. Dazu kommt, dass die Konjunktur in China stark aufholt. Das dürfte auch Europas angeschlagener Wirtschaft helfen. Zudem halten die Zentralbanken die Geldschleusen wohl länger offen. Die Diskussionen um eine Verlängerung oder Verschärfung der Corona-Restriktionen hierzulande spielen an den Märkten dabei nur eine untergeordnete Rolle.

DAX erstmals über 13.900 Punkten

Und so schafft der DAX aktuell 1,3 Prozent Plus. Es gab heute schon wieder einen neuen Rekord, bei 13.906 Punkten. Aktuell ist es etwas weniger. Gekauft werden vor allem Aktien aus den Bereichen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden waren, hier hofft man auf eine Art Sonderkonjunktur, etwa in der Reisebranche. Mit zeitweise gut acht Prozent Plus gehört die Aktie von TUI heute zu den Favoriten. Der Euro steht aktuell bei genau 1,23 Dollar.