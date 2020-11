Börse: DAX startet mit kleinen Kursgewinnen

Gründe zum Kauf von Aktien gibt es heute nicht allzu viele, aber zum Verkaufen eben auch nicht und so ist der DAX mit einem kleinen Plus gestartet in den neuen Handelstag. Gut zehn Minuten danach gewinnt er 0,2 Prozent auf 13.312 Punkte. Der Euro steht bei 1, 19 30 Dollar.

Rückgang des GfK-Konsumklimas nicht überraschend

Die Konsumlaune in Deutschland hat sich weiter eingetrübt. In der aktuellen zweiten Corona-Welle halten sich die Deutschen angesichts hoher Neuinfektionszahlen mit Käufen zurück, das zeigt der aktuelle Konsumklima-Index für Dezember des Nürnberger Marktforschungsinstituts GfK. Der ist um 3,5 Punkte gesunken auf minus 6,7 Zähler und damit auf das niedrigste Niveau seit Juli. Das hat an den Finanzmärkten kaum jemanden überrascht. Angesichts der jüngsten Beschränkungen, die nun ja noch etwas verschärft werden, hatten die Börsianer mit einem erneuten Rückgang der Verbraucherstimmung gerechnet.

Kursbild im DAX gemischt

Zu den Favoriten gehören die Papiere von SAP mit plus 1,6 Prozent, Merck legen 1,2 Prozent zu, Deutsche Wohnen und RWE jeweils 1,1 Prozent. Zu den größten Verlierern gehören kurz nach Handelsstart die Autowerte allen voran BMW mit minus 1,3 Prozent. Daimler und Volkswagen geben jeweils ein knappes Prozent ab. Das Papier des Essenslieferdienstes Delivery Hero verlieren 1,3 Prozent.