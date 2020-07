vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX startet mit kleinem Plus

Trotz verhaltener Vorgaben aus Asien und New York ist der DAX mit kleinen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Nach den kräftigen Verlusten am Freitag folgt jetzt die Gegenbewegung. Die Wirecard-Aktie ist bester Wert im DAX, Gold so teuer wie nie