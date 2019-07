Börse: DAX startet leichter

Nachdem sich in Deutschland mehr Mitarbeiter als erwartet für das Vorruhestandsprogramm registriert haben, legt der Softwarekonzern noch einmal knapp 200 Millionen Euro beiseite, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Unterm Strich sank das Quartalsergebnis von SAP deutlich, um 19 Prozent auf 582 Millionen Euro. Die Anleger sind recht enttäuscht, die Titel verbilligen sich um sieben Prozent.

Der DAX startet leichter

Der DAX büßt zum Auftakt mehr als ein Prozent ein, sinkt auf 12.205 und folgt damit den negativen Vorgaben. In Tokio fiel der Nikkei heute früh um zwei Prozent. Die Sorge vor den Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China sowie neue Konjunkturdaten drückten auf die Stimmung. Im vergangenen Monat ist in Japan 6,7 Prozent weniger exportiert worden als im Vorjahresmonat. Das ist der siebte Rückgang in Folge und zudem ein größeres Minus als erwartet. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern Abend 0,4 Prozent leichter. Der Euro steht bei 1,12 39 Dollar.