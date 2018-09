Börse: DAX startet leichter

Der DAX startet 0,4 Prozent leichter bei 12.341. Ganz oben auf der Verliererliste stehen zum Auftakt die Aktien der Lufthansa, die 2,6 Prozent abgeben. Eine Woche vor dem geplanten Luftverkehrsgipfel in Hamburg ist das Verhältnis zwischen Flughäfen und Fluggesellschaften deutlich angespannt. Grund ist ein Antrag der Lufthansa, die Kapazitäten an den wichtigsten Flughäfen und sogar im gesamten deutschen Luftraum abzusenken. Auf diesem Weg will Lufthansa-Chef Carsten Spohr ein erneutes Flugchaos wie in diesem Sommer verhindern.

Schwache Vorgaben

In Tokio verlor der Nikkei heute früh ein Prozent. An der Wall Street drehte der Dow Jones am späteren Abend ins Minus, nach dem Börsenschluss in Europa und nach der Bekanntgabe der Zinserhöhung in den USA. Am Ende schloss der Index 0,4 Prozent leichter. An den Devisenmärkten gibt der Euro gerade nach, er pendelt um die 1,17 Dollar-Marke.