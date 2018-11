Börse: DAX startet im Plus

Die Zeitung beruft sich auf Regierungskreise. Der zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab bezeichnete die Prognose dagegen als Schwarzmalerei. Die englische Notenbank hat die Folgen des EU-Austritts Großbritanniens auch untersucht und will ihre Ergebnisse heute am späten Nachmittag, nach Börsenschluss in Europa vorstellen.

Börsen wieder im Aufwind

Die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt zwischen China und den USA scheint dagegen etwas nachgelassen zu haben, nachdem zuletzt von der US-Regierung gemäßigtere Töne zu hören waren. Die Anleger scheinen erleichtert zu sein. Der Nikkei in Tokio kam heute früh um ein Prozent voran. Der DAX startet wie erwartet auch ein paar Punkte höher, er steigt um 0,4 Prozent auf 11.351. Der Euro steht bei 1,12 84 Dollar.