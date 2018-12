Börse: DAX startet im Minus

Die Deutsche Bank-Aktie steht im Fokus an den deutschen Aktienmärkten. Nachdem sie vorbörslich zeitweise deutlich im Plus notiert hatte, ist sie nun, rund zehn Minuten nach dem offiziellen Handelsstart, leicht mit 0,2 Prozent ins Minus gerutscht. Das Emirat Katar erwägt einem Bericht des Handelsblatts zufolge die Aufstockung seines Anteils an dem Institut. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte sich zu dem Bericht aber bislang nicht äußern.

Henkel-Chef lehnt Aufspaltung des Konzerns ab

Die Henkel-Aktie verliert 0,8 Prozent. Konzernchef Hans Van Bylen lehnt eine Aufspaltung des Konsumgüterkonzerns ab und will stattdessen alle Geschäftsbereiche durch Zukäufe stärken. An den drei Geschäftsbereichen halte man grundsätzlich fest. Das bedeute Stabilität und Ausgleich. Der Persil-Hersteller verdient sein Geld vor allem mit Waschmitteln, Klebstoffen und Kosmetika.

Innogy kappt nach geplatztem SSE-Deal Jahresziele

Größter DAX-Verlierer ist die e.on-Aktie mit minus 2,2 Prozent. Der britische Energieversorger SSE hat das geplante Vertriebs-Joint-Venture mit der Innogy-Tochter npower abgesagt und hat zudem seine Jahresziele gekürzt. Der vorgesehene Deal sei nicht im Interesse der Aktionäre oder Kunden, teilte SSE mit.

DAX mit kleinen Verlusten

Der Deutsche Aktienindex ist mit einem kleinen Minus in die neue Woche gestartet und verliert rund zehn Minuten danach 0,2 Prozent auf 10.843 Punkte. Der Euro steht bei 1,1317 Dollar.