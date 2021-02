Börse: DAX startet gut behauptet

Der Gewinn lag bei 113 Millionen Euro. Die Anleger haben sich noch nicht ganz klar entschieden, wie sie das Ergebnis bewerten, nach einem deutlich positiven Start sind die Titel jetzt mit einem Prozent im Minus. Besser läuft es im DAX bei Bayer. Der Konzern hat in den USA eine Einigung erzielt bei einem wichtigen Teil seines milliardenschweren Glyphosat-Vergleichspakets. Demnach gab es eine formelle Übereinkunft mit den Klägeranwälten, bei der es um die Handhabung und Beilegung möglicher künftiger Klagen wegen des Unkrautvernichters geht.

Erleichterung bei Bayer

Teil der Vereinbarung ist eine Zusage von bis zu zwei Milliarden Dollar von Bayer, für die das Unternehmen bereits im vergangenen Jahr Rückstellungen gebildet hat. Die Titel starten vier Prozent höher. Insgesamt lief der Auftakt an den deutschen Börsen wie erwartet verhalten. Der DAX steigt um 0,2 Prozent, und steht damit immerhin knapp unter 14.000 Punkten bei 13.965. Die Anleger machen nach der jüngsten Gewinnserie mal eine Pause, auch in den New York, dort kamen die Leitindices gestern Abend auch kaum vom Fleck. An den Devisenmärkten gibt der Euro gerade etwas nach auf 1,20 Dollar.