Börse: DAX startet gut behauptet

Im Oktober sanken die Auftragseingänge gegenüber dem Vormonat unerwartet um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Eigentlich war mit einem kleinen Anstieg gerechnet worden. Beim Bundeswirtschaftsministerium geht man nun davon aus, dass der Ausblick auf das Jahresschlussquartal somit für die Industrie noch verhalten bleibt. Die Anleger an den deutschen Börsen lassen sich davon nicht groß beirren.

DAX startet gut behauptet

Der DAX verteidigt zum Auftakt die gestrigen Gewinne und steht nun bei 13.150 Punkten. Die Investoren setzen auf ein baldiges Teilabkommen zwischen den USA und China. Widersprüchliche Signale aus den beiden Staaten haben in den vergangenen Tagen an den Börsen zu Berg- und Talfahrten geführt. Auch an anderen Aktienmärkten ist die Zuversicht zurück. So schloss der Dow Jones gestern Abend 0,5 Prozent höher und der Nikkei in Tokio kam heute früh um 0,7 Prozent voran. Der Euro steht bei 1,10 82 Dollar.