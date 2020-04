Börse: DAX startet deutlich leichter

Der Absturz der Ölpreise vor allem in den USA hat die Lage wieder verschärft. Der Preis für ein Fass der US-Leichtölsorte WTI, dass im nächsten Monat geliefert wird, ist wieder ins Minus gerutscht. Käufer bekommen aktuell 2,58 Dollar, wenn sie ein Barrel des US-Öls im Mai abnehmen. Der Preis für ein Barrel der Marke WTI zur Lieferung nur einen Monat später im Juni ist bereits wieder im Plus bei 20,3 Dollar. Auch die Nordseesorte Brent hat sich zwar stark verbilligt, der Preis ist aber auch im Plus mit 22,6 Dollar.

Keine Besserung in Sicht

Die Coronakrise lässt die Nachfrage einbrechen. Das Robert-Koch-Institut hat gerade noch einmal deutlich gemacht, dass die Situation immer noch ernst ist, es sei kein Ende der Epidemie in Sicht, die Fallzahlen könnten wieder steigen. In dem Umfeld bleibt Gold begehrt, der Preis für eine Feinunze steht bei 1.692 Dollar, das sind umgerechnet 1.564 Euro. Der Euro steht bei 1,08 26 Dollar.