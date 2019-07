Börse: DAX stabilisiert sich, Puma-Aktien auf Allzeithoch

Die französische Bank BNP Paribas und die Schweizer Credit Suisse überzeugen mit einem deutlich höheren Gewinn. Davon profitiert der Bankensektor in Europa insgesamt. Die Aktien der Deutschen Bank klettern um 4 Prozent und führen damit die Gewinnerliste im DAX an. Der DAX selbst hält sich 0,2 Prozent im Plus bei 12.174 Punkten.

Puma-Aktien mit neuem Rekord

Bei den Nebenwerten stehen Puma im Fokus. Bei dem fränkischen Sportartikelkonzern laufen die Geschäfte so gut, dass er jetzt seine Prognosen für das Gesamtjahr angehoben hat. Die Aktien von Puma schnellen um 7,5 Prozent nach oben und sind damit so teuer wie noch nie.

Airbus mit Aufwind

Der Flugzeugbauer Airbus hat im ersten Halbjahr doppelt so viel verdient wie im Halbjahr des Vorjahres. Die Anteile von Airbus kommen knapp 1 Prozent voran. MDAX und TecDAX verbessern sich jeweils um gut ein halbes Prozent. Insgesamt sind die Anleger gespannt, welche Signale zur Geldpolitik heute Abend von der US-Notenbank kommen. Der Euro ist etwas leichter bei 1,1145 Dollar.