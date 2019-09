Der Dax startet kaum verändert in den neuen Börsenmonat September; der gilt traditionell als eher schwierig. Dennoch: Häufig in der Vergangenheit waren die größeren Korrekturen in diesem Monat der Auftakt für eine Herbstrally. Viele Profis klammern sich an die Hoffnung, dass Amerika und China ihre Handelsgespräche fortsetzen wollen. Jetzt sind am Wochenende zunächst die Strafzölle in Kraft getreten, die beide Seiten ja schon vor einiger Zeit angekündigt hatten.

Dax stabil

Der Dax verbucht 23 Pluspunkte, auf 11.962. Nachdem die vergangene Börsenwoche mehr als 300 Pluspunkte gebracht hatte, geht es jetzt ruhiger zu. Zumal heute wegen eines Feiertages die Wall Street geschlossen bleibt; und an solchen Tagen fehlen auch in Europa die Umsätze der Adressen aus Übersee.

Dax vor Neuordung

Erneut verliert ThyssenKrupp ein Prozent, die Aktie steht wohl vor dem Abstieg in den MDax. Gesucht sind dagegen die Papiere von MTU Aero Engines. Der Münchener Triebwerkshersteller darf auf den Aufstieg in die erste Börsenliga, den Dax, hoffen.

Der Euro zeigt sich weiter schwach, bei Kursen um 1,0965 Dollar. Auch das britische Pfund erleidet einen neuen Schwächeanfall.