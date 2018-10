Börse: DAX so schwach wie lange nicht mehr

Kein guter Tag für die deutschen Anleger. Der DAX schloss heute mit einem dicken Minus von fast 1,5 Prozent, bei 11.947 Punkten – der tiefste Stand seit Mitte September. Beim M-DAX betrug der Abschlag gute eineinhalb Prozent. Und beim TecDAX waren es am Ende sogar fast vier Prozent weniger. Gründe für Kursverluste gab es mehrere.

Renditen steigen und Anleger verkaufen ihre Aktien

Da waren die Sorgen um Italien und um den Streit mit der EU über eine solide Haushaltsplanung. Dann gab es enttäuschende Zahlen aus der deutschen Industrie im Monat August. Es war der dritte Rückgang der Produktion in Folge. Und zu guter letzt klettere am US-Anleihenmarkt die Rendite zehnjähriger Staatspapiere auf den höchsten Stand seit sieben Jahren. Bei steigenden Renditen am Anleihemarkt verkaufen die Anleger zunehmend ihre Aktien, um am Rentenmarkt einzusteigen.

Wirecard-Kurs stürzt ab

Unter den 30 DAX-Werten gab es am Ende keine deutlichen Gewinner mehr. Dafür einige kräftige Verluste. Heftigst unter Druck standen die Aktien von Wirecard – sie rauschten heute 12 Prozent in den Keller. Die Anleger nahmen ihre Gewinne aus den letzten Wochen mit. Noch zum Euro, der steht bei 1, 1470 Dollar.