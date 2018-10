Börse: Aktien unter Druck

Die Aktien leiden weiter unter der Angst vor höheren Zinsen, Anleihen sind wieder eine echte Alternative für Investoren. Außerdem sorgt der Haushaltsstreit Italiens mit der EU für Verunsicherung. Der DAX fällt um 0,7 Prozent auf 12.028 Punkte, der MDAX rutscht 1 Prozent nach unten. Techniktitel sind heuer gut gelaufen und deswegen besonders anfällig für Gewinnmitnahmen. So ist der DAX-Neuling Wirecard mit 7 Prozent Abschlag der größte Verlierer, die Aktie ist aber immer noch doppelt so teuer wie am Anfang des Jahres. Daneben sind Bankaktien unter Druck.

Italien im Abseits

Die EU-Kommission verlangt Änderungen am Haushaltsentwurf der italienischen Regierung. Italienische Staatsanleihen sind deswegen auf Talfahrt, die Rendite der 10jährigen klettert auf 3,59 Prozent. Öl wird billiger, die Sorte Brent kostet nur noch 83 Dollar. Der Eurokurs wird mit 1 Dollar 1475 angeschrieben.